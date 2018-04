US-Präsident Trump bei Kabinettstreffen Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Nach den Luftangriffen westlicher Staaten auf Syrien will US-Präsident Donald Trump immer noch "so schnell wie möglich" seine Truppen aus dem Land abziehen. "Die US-Mission hat sich nicht geändert", zitierten US-Medien seine Sprecherin Sarah Sanders.



Sie sagte aber auch, die USA seien entschlossen, die Terrormiliz IS "vollständig zu vernichten". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte zuvor angegeben, Trump davon überzeugt zu haben, die US-Truppen in Syrien zu halten.