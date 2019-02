Die US-Truppen könnten schnell zurückkommen, sagte Trump.

Quelle: Win Mcnamee/Pool Getty Images/AP/dpa

Nach dem angekündigten Abzug der US-Truppen aus Syrien warnt das Pentagon vor einem Wiedererstarken der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Ohne entsprechenden Druck könnte der IS "wahrscheinlich innerhalb von sechs bis zwölf Monaten wieder aufleben" und einen Teil des verlorenen Geländes zurückgewinnen.



Trump reagierte sich in einem Interview des Senders CBS: "Wir werden zurückkommen, wenn wir müssen. Wir haben sehr schnelle Flugzeuge, wir haben sehr gute Frachtflugzeuge."