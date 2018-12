Der republikanische Senator Lindsey Graham aus South Carolina.

Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

US-Senator Lindsey Graham hat nach einem Gespräch mit Präsident Donald Trump die Möglichkeit einer Verzögerung des geplanten US-Truppenabzugs aus Syrien angedeutet. Die Pläne würden auf "kluge Weise" verlangsamt, sagte Graham nach einem Essen mit Trump im Weißen Haus.



Trump habe ihm einige Dinge zu Syrien erklärt, die er vorher nicht gewusst habe, so der republikanische Senator. Er fühle sich nun deutlich besser, was die Richtung angeht, in die es in Syrien gehen soll, ohne Details zu nennen.