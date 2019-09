Mike Pence sprach auch beim Weltkriegsgedenken in Warschau.

Nach dem Weltkriegsgedenken in Warschau trifft US-Vizepräsident Mike Pence heute mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda im Präsidentenpalast in Warschau zusammen. Pence vertritt US-Präsident Donald Trump, der seinen Polen-Besuch wegen des Hurrikans "Dorian" kurzfristig abgesagt hatte.



Bei dem Gespräch mit Duda dürfte es auch um die geplante Verstärkung der US-Truppen in Polen von rund 4.500 auf 5.500 Soldaten gehen. Trump hatte ins Spiel gebracht, dafür Soldaten aus Deutschland abzuziehen.