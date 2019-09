Donald Trump und Andrzej Duda trafen sich im Juni. Archivbild

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump und Polens Staatschef Andrzej Duda wollen nach polnischen Angaben in New York eine Erklärung über die US-Truppenverstärkung unterzeichnen. Die USA hätten ein Treffen am Montag vor der UN-Vollversammlung vorgeschlagen, sagte Dudas außerpolitischer Berater Krzysztof Szczerski laut Nachrichtenagentur PAP. Der Termin müsse noch offiziell bestätigt werden.



Bei einem Besuch Dudas im Weißen Haus im Juni hatten beide Seiten eine Verstärkung der US-Truppen in Polen von 4.500 auf 5.500 Soldaten vereinbart.