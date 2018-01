Das Programm erlaubt die Überwachung von Nicht-Amerikanern. Quelle: Nicolas Armer/dpa

US-Präsident Donald Trump hat ein umstrittenes Überwachungsprogramm für die US-Geheimdienste verlängert. In einem Tweet schrieb er, bei dem Gesetz handele es sich nicht um jenes, das seiner Ansicht nach bei der US-Präsidentenwahl missbraucht worden ist.



"Ich werde immer das Richtige für unser Land tun und die Sicherheit des amerikanischen Volkes an die erste Stelle setzen!", so Trump. Das Programm erlaubt es Geheimdiensten, außerhalb der USA Informationen über Nicht-Amerikaner zu sammeln.