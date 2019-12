Flaggen von Deutschland und USA an einem Pkw.

Quelle: DPA

77 Prozent der US-Firmen sehen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland als gut oder sehr gut an. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren, zeigt eine Studie der Unternehmensberatung KPMG unter 340 Finanzvorständen dieser Unternehmen. Doch nur noch knapp ein Viertel plant, in den nächsten drei Jahren mehr als zehn Millionen Euro in Deutschland zu investieren.