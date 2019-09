Die «Starhopper» startet zu ihrem Testflug.

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk hat erfolgreich einen Prototypen für seine Schwerlastrakete getestet, die Menschen und Fracht zum Mond und zum Mars bringen soll. Die "Starhopper" hob in Boca Chica im US-Staat Texas ab. Das teilte das Unternehmen via Twitter mit und zeigte ein kurzes Video.



Das tonnenförmige, silberne Gerät aus Edelstahl stieg rund 150 Meter in die Höhe, flog 100 Meter weit und landete dann nach knapp einer Minute sicher wieder auf der Erde.