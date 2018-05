Schmidt war im Januar vom FBI in Miami festgenommen worden. Quelle: Friso Gentsch/dpa

In den USA ist der zweite VW-Mitarbeiter wegen seiner Rolle im Abgas-Skandal zu einer harten Strafe verurteilt worden. Der zuständige Richter verhängte in Detroit eine siebenjährige Gefängnisstrafe gegen den VW-Manager Oliver Schmidt wegen Verschwörung zum Betrug und Verstoß gegen Umweltgesetze. Zudem wurde eine Geldstrafe in einer Höhe von 400.000 Dollar verhängt.



Vor Schmidt wurde bereits der VW-Ingenieur James Liang verurteilt, der als Kronzeuge mit den Ermittlern kooperiert hatte.