Die Lage im Irak blieb unterdessen angespannt. Am späten Mittwochabend schlugen in der hoch gesicherten Grünen Zone in Bagdad erneut zwei Raketen des Typs Katjuscha ein, wie das irakische Militär mitteilte. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Grüne Zone bezeichnet das Gebiet im Zentrum Bagdads, das die irakische Übergangsregierung beherbergte und bis heute das Zentrum internationaler Präsenz in der Stadt darstellt. Auch das irakische Parlament liegt in dieser Zone. Bereits am Sonntag waren dort zwei Raketen desselben Typs niedergegangen. Dies sei in den vergangenen Monaten und Jahren mehrfach passiert. Dabei wurden auch Menschen getötet oder verletzt. Solche Angriffe sind häufig das Tun örtlicher Milizen, von denen manche auch vom Iran unterstützt werden.