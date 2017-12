Jens Stoltenberg und James Mattis waren überraschend am Morgen in Kabul eingetroffen - offensichtlich, um die neue, vor einem Monat von US-Präsident Donald Trump verkündete Afghanistanstrategie sowie den verstärkten NATO-Einsatz auch dort vorzustellen. Vieles haben sie anderswo schon gesagt. Wichtigste Botschaft auf der Fußmatte der Islamisten im Land: Die Welt steht zusammen gegen die, die sich in Afghanistan "an die Macht töten wollen" - "radikalislamische Taliban, Hakkanis, Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und Al-Kaida".