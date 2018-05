US-Vertretungen in der Türkei vergeben wieder Visa. Symbolbild Quelle: Thoralf Plath/dpa

Nach fast drei Monaten Pause vergeben die US-Vertretungen in der Türkei wieder Visa für türkische Staatsbürger. Das teilte die US-Botschaft in Ankara mit. Die USA hatten nach der Inhaftierung von zwei einheimischen Mitarbeitern von US-Konsulaten in der Türkei die Visa-Vergabe ausgesetzt.



Die Wiederaufnahme erfolgt nun, weil die türkische Regierung zugesichert habe, dass es keine Ermittlungen gegen weitere lokale Mitarbeiter von US-Vertretungen im Land gebe, teilte die Botschaft mit.