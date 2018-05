Chuck Searcy lebt heute in Vietnam und leitet dort "Veterans for Peace". Er arbeitet mit dem vietnamesischen "Project Renew" zusammen, das mit internationaler Hilfe Landminen aufspürt, sie entschärft und in Schulen vor ihren Gefahren warnt. Für ihn sei es eine Art von persönlicher Wiedergutmachung, sagt er. Ron Perez betreut seit 1975 Veteranen, die nach ihrer Rückkehr straffällig geworden sind, in einem Gefängnis in San Francisco. Gary Brynjulfson ist Chef der Sektion der "Veterans for Peace" in Wisconsin und serviert in einem Café jeden Samstag kostenlos Suppe und Sandwich für Ex-Soldaten.