Darf nach New York: Irans Außenminister Sarif. Archivbild

Quelle: Markku Ulander/Lehtikuva/AP/dpa

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat nun doch ein Einreisevisum für die USA zur Teilnahme an der UN-Vollversammlung in New York in der kommenden Woche erhalten. Das teilte der iranische Außenamtssprecher Abbas Mussawi auf Twitter mit.



Sarif werde somit wie geplant am Freitag Teheran Richtung New York verlassen, fügte der Sprecher hinzu. Es wurde damit gerechnet, dass auch Präsident Hassan Ruhani ein Visum erhalten werde. Er wollte Anfang kommender Woche in New York eintreffen.