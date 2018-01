Benjamin Netanjahu befürwortet die Anerkennung. Quelle: Gali Tibbon/pool AFP/AP/dpa

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch die USA als einen der wichtigsten Momente in der Geschichte des Zionismus eingestuft.



Er dankte dem US-Vizepräsidenten Mike Pence bei dessen Besuch im Parlament in Jerusalem. Pence kündigte an, dass die Botschaft noch vor Ende 2019 nach Jerusalem verlegt werde. Es kam im Parlament zu heftigen Protesten arabischer Abgeordneter. Unter Protestrufen wurden sie aus dem Saal gedrängt.