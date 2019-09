Trump wirft der Bundesregierung vor, nicht genug Geld für Verteidigung auszugeben. Er argumentiert, Deutschland überweise Milliardensummen für Gas an Russland - und verlasse sich im Ernstfall trotzdem darauf, von den USA verteidigt zu werden. In dasselbe Horn stieß nun auch Pence wieder. "Es ergibt einfach keinen Sinn für die Menschen in den Vereinigten Staaten, den Löwenanteil für die Verteidigung Europas zu tragen", sagte er. Dann kritisierte er, Deutschland begebe sich mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 freiwillig in Abhängigkeit von Russland. Durch die Röhren soll von kommendem Jahr an Gas von Russland nach Deutschland fließen.