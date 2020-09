US-Vizepräsident Mike Pence (Archiv).

Quelle: Aimee Dilger/The Times Leader/AP/dpa

US-Vizepräsident Mike Pence hat China vorgeworfen, nicht genug zur Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen zu den USA unternommen zu haben. In vielen Bereichen sei das Verhalten der Volksrepublik sogar aggressiver geworden, erklärte Pence in Washington.



Chinas militärisches Vorgehen in Asien und das Vorgehen gegenüber den Nachbarstaaten seien in den vergangenen Monaten "zunehmend provokativ" gewesen. Für diesen Freitag sind neue Handelsgespräche zwischen Washington und Peking geplant.