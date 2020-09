Pete Buttigieg bei einem Auftritt in Las Vegas. Archivbild

Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Pete Buttigieg hat Zweifel an den Ergebnissen der Vorwahl in Nevada sowie seiner Platzierung angemeldet. Sein Team habe wegen festgestellter "Unregelmäßigkeiten" die Veröffentlichung bestimmter Abstimmungsdaten gefordert, berichteten US-Medien.



Laut CNN steht Buttigieg nach Auszählung von mehr als 85 Prozent der Wahlbezirke mit rund 13 Prozent klar an dritter Stelle. Davor liegen Senator Bernie Sanders (47 Prozent) und Ex-Vizepräsident Joe Biden (21 Prozent).