Zivilisten unter einem Assad-Porträt.

Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Die USA werfen dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad einen weiteren Einsatz von Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung vor. Eine US-Untersuchung habe ergeben, "dass am 19. Mai Chlorgas in der Provinz Latakia eingesetzt" wurde, sagte US-Außenminister Mike Pompeo.



Der Angriff sei Teil des Vorgehens gegen Rebellen in der Region Idlib gewesen. Dort unterstützen russische Jets syrische Streitkräfte. In Idlib leben etwa drei Millionen Zivilisten, mehr als die Hälfte davon Vertriebene.