Er ließ sich lange mit seiner Entscheidung Zeit. Obamas ehemaliger Vize-Präsident Joe Biden steigt nach monatelangen Debatten nun offiziell in den Wahlkampf 2020 um die demokratische Präsidentschaftskandidatur ein. In den Meinungsumfragen liegt der 76-Jährige derzeit aufgrund seines allgemeinen Bekanntheitsgrades weit voran. Ein Umstand, der sich jedoch in den nächsten Wochen und Monaten schnell ändern könnte.



Denn Bidens bisher größte Stärke – sein Charisma und seine Fähigkeit auf Menschen zuzugehen – könnte ihm auch zum Verhängnis werden. Ende März prangerten mehrere Frauen an, Biden hätte sich in der Vergangenheit übergriffig verhalten, sie in der Öffentlichkeit gegen ihren Wunsch berührt und umarmt. Unter den jungen Demokraten steht "Uncle Joe" für einen Politik-Stil der alten Schule, von dem man sich verabschieden will. Gleichzeitig ist er jedoch einer der wenigen Demokraten, der einen Draht zu jenen Wechselwählern herstellen kann, die sich 2016 für Trump entschieden haben.