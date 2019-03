Wer auch immer es ist, ich werde es mit ihm oder ihr aufnehmen. Donald Trump, US-Präsident

Schon diese drei völlig unterschiedlichen Bewerber zeigen, wie offen das Feld der demokratischen Präsidentschaftskandidaten ist und weiterhin bleibt. Messen müssen sie sich bereits jetzt mit politischen Schwergewichten wie Elizabeth Warren, Amy Klobuchar oder Bernie Sanders. Möglicherweise schließen sich noch einige an, doch alle wichtigen Bewerber haben sich inzwischen entschieden. Im Falle von Hillary Clinton oder dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg auch gegen eine Kandidatur. Die endgültige Entscheidung fällt im Frühjahr 2020 bei den Vorwahlen der Demokraten. Präsident Trump befindet sich schon jetzt im Wahlkampfmodus und sagte am Donnerstag: "Wer auch immer es ist, ich werde es mit ihm oder ihr aufnehmen."