Virginia hat uns gesagt, die Entzweiung zu beenden - dass wir Hass und Engstirnigkeit nicht dulden. Ralph Northam, der künftige Gouverneur von Virginia

Gerade die Abstimmungen in den zwei US-Staaten waren wegen der im kommenden Jahr anstehenden Zwischenwahlen im Kongress von Bedeutung. Die Republikaner wollen ihre Mehrheiten in beiden Kongresskammern behalten. Die Demokraten hingegen setzen darauf, Sitze zurückzugewinnen, falls sich unter den Wahlberechtigten weiterer Unmut über die US-Regierung breit macht. Zumindest im Repräsentantenhaus in Virginia schien diese Taktik am Dienstag bereits aufzugehen: Die Demokraten gewannen dort mindestens 13 von 17 nötigen Sitzen zurück, um den Republikanern erstmals seit zwei Jahrzehnten die Mehrheit in der Kammer zu entreißen. Ein Newcomer unter den Politikern in dem Staat wird Danica Roem sein, die erste offen als Transgender lebende Politikerin in Virginia.