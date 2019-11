Damalige Rivalen: Trump und Clinton

Quelle: Gary He/EPA/dpa

In der Russland-Affäre in den USA sind neue Einzelheiten ans Licht gekommen. Das Justizministerium veröffentlichte auf Druck von US-Medien Hunderte Seiten an Dokumenten, die mit dem Bericht des früheren Sonderermittlers Robert Mueller in Verbindung stehen. Aus ihnen geht etwa hervor, dass der heutige Präsident Donald Trump und sein Wahlkampfteam sich 2016 darum bemüht haben, in den Besitz gehackter E-Mails der US-Demokraten zu gelangen. Trump, seine wichtigsten Berater und Familienmitglieder hätten wiederholt darüber beraten, berichten der US-Sender CNN und die Nachrichtenseite Buzzfeed.