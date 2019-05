Du solltest nicht vor der Entscheidung stehen, entweder den Wählern deine Botschaft vermitteln zu können oder die Chinesen vom Lesen deiner E-Mails abzuhalten. Wahlkämpfer Robby Mook

Lange Zeit hatte IT-Sicherheit für amerikanische Politiker im Wahlkampf keine besonders hohe Priorität. Gerade in der Anfangsphase einer Kandidatur waren sie in der Regel voll und ganz damit ausgelastet, Spenden einzuwerben, gute Mitarbeiter zu finden, landesweite Strukturen aufzubauen und von einem Staat zum anderen zu reisen. Wenn die Vorwahlen in die heiße Phase gehen, müssen Wahlkampfmanager oft genau überlegen, wie sie mit den vorhandenen Mitteln die entscheidenden Zielgruppen erreichen. Ein griffiger TV-Spot erscheint da womöglich wichtiger als ein weiteres Upgrade für den Schutz der Computer in den provisorischen Wahlkampfbüros.



"Du solltest nicht vor der Entscheidung stehen, entweder den Wählern deine Botschaft vermitteln zu können oder die Chinesen vom Lesen deiner E-Mails abzuhalten", sagt Mook, der inzwischen an der Harvard Kennedy School für das Defending Digital Democracy Project arbeitet. Experten des US-Heimatschutzministeriums bieten zwar Unterstützung an. Für die Demokraten ist es allerdings eine nicht gerade optimale Option, Hilfe von der Regierung anzunehmen, die sie ablösen wollen.