In dem US-Staat dürfen Leguane als Haustiere gehalten werden, sind aber durch keine Gesetze geschützt, außer durch das allgemeine Verbot von Tierquälerei. Im Süden Floridas tummeln sie sich seit den 60er Jahren, doch ist deren Zahl in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. Heimisch sind Leguane vor allem in Zentralamerika, tropischen Gebieten in Südamerika und auf einigen Karibik-Inseln.