Ein Feuerwehrmann ist bei einem Waldbrand im Einsatz.

Quelle: Elias Funez/The Union/AP/dpa

Verheerende Waldbrände fressen sich weiter durch Teile Kaliforniens. Die seit Tagen wütenden Brände haben bereits Dutzende Häuser zerstört und Zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Am verheerendsten sei derzeit das "Kincaid"-Feuer in Sonoma County, nördlich von San Francisco.



Die Flammen breiteten sich auf einer Fläche von mehr als 100 Quadratkilometern aus - größer als Manhattan. Der US-Wetterdienst warnte weiter vor gefährlich starken Winden bei gleichzeitig niedriger Luftfeuchtigkeit.