Die Zölle, so scheint es derzeit, schaden den heimischen US-Zeitungen mehr als den kanadischen Papierherstellern. Die Anzahl der Jobs in der US-Papierindustrie ist aufgrund der Digitalisierung in den letzten zwanzig Jahren um fast die Hälfte geschrumpft. Ein Trend, der sich auch mit den Zöllen nicht umkehren wird. "Warum diese Zölle? Es ist eine Strafmaßnahme gegen uns und definitiv kein Schutz für amerikanische Arbeiter, Firmen und Produkte", sagt Chuck Hunt, Inhaber der Buffalo Ridge Zeitungen mit 3.000 Abonnenten in Minnesota, gegeüber heute.de. Er steht, wie derzeit viele der kleinen Lokalzeitungen, vor einer unlösbaren Aufgabe: wo kann noch weiter eingespart werden?



Laut einer Umfrage der "News Media Alliance" kündigen 46 Prozent der Zeitungen an, dass sie ihre Belegschaft aufgrund der Strafzölle durchschnittlich um zweieinhalb Posten verringern müssen. Verglichen mit den 300 Jobs, die die US-Firma NORPAC durch die Zölle erhalten kann, sind die Personaleinsparungen der insgesamt rund 7.300 amerikanischen Zeitungen um einiges signifikanter. "Dieser nicht vorhersehbare Preisanstieg ist für viele Herausgeber eine Katastrophe", prognostiziert Tom Slaugther von der Inland Press Association, die 1.500 Zeitungen im Lande vertritt, gegenüber NBC News.