Diese zynische Anekdote stammt aus einer Zeit, als Schwarze vor allem im Süden der USA, in Georgia und Mississippi, Alabama und Texas systematisch daran gehindert wurden, ihr Wahlrecht auszuüben. Alles längst Geschichte? Leider nein, sagt die Historikerin Carol Anderson. "Wenn ich mir die Wahlrechtsgesetze in den USA heute anschaue, fühle ich mich fatal an die 1960er Jahre erinnert", so Anderson in ihrem soeben erschienen Buch "One Person, No Vote".



"Die Methoden haben sich zwar geändert, aber das Ziel ist das gleiche: Schwarze und andere Minderheiten werden von der Wahl abgehalten. Zum Beispiel, indem man die zugelassenen Ausweisdokumente einschränkt, Wahllokale in von Minderheiten bewohnten Vierteln schließt und willkürlich Namen aus den Wahllisten streicht." Die niedrige Wahlbeteiligung in den USA habe weniger mit unmotivierten, als vielmehr mit verhinderten Wählern zu tun.