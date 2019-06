Die Verteidigungsminister haben ihr Bekenntnis erneuert.

Quelle: kyodo/dpa

Die Verteidigungsminister der USA, Japans und Südkoreas haben ihr Bekenntnis zur atomaren Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel erneuert. Das machten sie in einer Erklärung nach einem Treffen in Singapur deutlich.



Dazu gehöre auch das Überwachen und Durchsetzen der Einhaltung von UN-Resolutionen gegen Nordkorea, insbesondere von Nordkoreas Praxis, illegale Schiffslieferungen auf See umzuladen. Auf diese Weise versucht das Land, UN-Sanktionen etwa bei der Lieferung von Öl zu umgehen.