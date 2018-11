Joseph Sakran ist Unfallchirurg am Johns-Hopkins-Krankenhaus in Baltimore. Und er ist Überlebender: Als 17-Jähriger wäre er beinahe verblutet, nachdem ihn eine Kugel getroffen hatte. Jemand hatte nach einem Streit während eines Footballspiels in die Menge gefeuert. Das ist 25 Jahre her. Heute erlebt er die Folgen von Waffengewalt auf seinem OP-Tisch. Jedes Jahr sterben mehr als 35.000 Menschen an Schussverletzungen. Zehntausende überleben schwerverletzt. Ärzte wie Joseph Sakran stehen an vorderster Front.