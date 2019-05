Der US-Amerikaner, der sich einst der Taliban-Miliz in Afghanistan angeschlossen hatte, ist nach 17 Jahren im Gefängnis auf freien Fuß gesetzt worden. Der 38-jährige John Walker Lindh das Hochsicherheitsgefängnis in Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana, berichteten mehrere US-amerikanische Medien unter Berufung auf Lindhs Anwalt Bill Cummings. In den nächsten drei Jahren unterliegt er strikten Bewährungsauflagen.