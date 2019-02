Gemessen am gesamten Handelsvolumen - also Exporte plus Importe - ist China seit nunmehr drei Jahren Deutschlands wichtigster Handelspartner. Insgesamt erreichte das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern einen Wert von rund 199,3 Milliarden Euro. In dieser Rangliste liegen die Niederlande auf Platz zwei mit einem Warenverkehr in Höhe von 189,4 Milliarden Euro, gefolgt von den USA mit 178,0 Milliarden Euro Handelsvolumen.