Einerseits, so Jan Techau vom German Marshall Fund in Berlin, wollte "Trump Stärke beweisen und stieg aus dem Atomdeal mit Teheran aus". Andererseits war er aber gewählt worden, "um die USA aus den weltweiten militärischen Engagements rauszuholen". Dieses doppelte Spiel sehe man ihm nun an. Der US-Präsident, so Techau, "hat die langfristige Strategie, Iran so unter Druck zu setzen, so dass das Land seine Einmischung in der ganzen Region einstellt und zurückfährt".