Demonstration für Netzneutralität in den USA.

Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Die in den USA von der Telekommunikationsaufsicht FCC gekippte Netzneutralität könnte nach Experten-Meinung auch Folgen für Nutzer in Deutschland haben. In Europa würden Verbraucher die Entscheidung "indirekt zu spüren bekommen", sagte Klaus Müller, Vorstand des Bundesverbands der Verbraucherzentralen.



Die Marktmacht großer Anbieter werde wachsen, die Auswahl auch für europäische Verbraucher schrumpfen. Die FCC hatte die Regeln zur Gleichbehandlung von Daten im Internet abgeschafft.