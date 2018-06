Die USA spielen ein gefährliches Spiel. EU-Kommissarin Cecilia Malmström

Die EU startete unterdessen ihre Gegenoffensive im Handelsstreit. Die Europäer legten bei der Welthandelsorganisation WTO in Genf offiziell Beschwerde ein und trieben die Vorbereitung von Gegenzöllen auf US-Waren voran. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström warnte US-Präsident Trump davor, auch Strafzölle auf europäische Autos zu verhängen. "Die USA spielen ein gefährliches Spiel", sagte Malmström in Brüssel. Die Zusatzzölle seien nicht gerechtfertigt und "purer Protektionismus". Sie brächten Jobs in Europa, aber auch in den USA in Gefahr.