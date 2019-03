FBI-Agenten führten Cesar Sayoc im Oktober ab. (Archivbild)

Quelle: -/WPLG-TV/AP/dpa

In den USA hat sich ein Mann vor Gericht schuldig bekannt, mehrere Briefbomben an Kritiker von US-Präsident Donald Trump verschickt zu haben. Wie das "Wall Street Journal" und der Sender CNN berichten, gab der 57 Jahre alte Cesar Sayoc vor einem Gericht in New York seine Schuld zu.



Die Briefbomben hatte die USA im Oktober in Atem gehalten. Sie waren unter anderem an den früheren Präsidenten Barack Obama und die frühere Außenministerin Hillary Clinton adressiert. Verletzt wurde niemand.