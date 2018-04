China argumentiert, dass die Maßnahmen der USA "nicht vereinbar mit einschlägigen Bestimmungen der WTO-Vereinbarungen" seien. Die zuletzt vorgeschlagenen Gebühren würden sich ausschließlich gegen chinesische Produkte richten.



Schon zuvor hatte die EU argumentiert, dass sich Trump bei den Zöllen auf Stahl und Aluminium nur auf eine WTO-Ausnahme zum Schutz der heimischen Industrie gegen schwere Schäden durch Importe berufen könnte (Artikel 19 GATT). In diesem Fall darf ein Land für einen begrenzten Zeitraum allgemein gültige Schutzzölle auf bestimmte Produkte einführen. Allerdings müssen diese Zölle konsequent wieder abgebaut und an geschädigte Staaten ein Ausgleich gezahlt werden.



Die Trump-Regierung beruft sich hingegen auf eine WTO-Ausnahmeregelung, wonach kein Staat an protektionistischen Maßnahmen gehindert werden kann, wenn seine nationale Sicherheit auf dem Spiel steht (Artikel 21 des Allgemeines Zoll- und Handelsabkommens GATT). Laut US-Regierung wird etwa die einheimische Stahlindustrie durch ausländische Importe in ihrer Existenz bedroht. Sie sei aber aufgrund ihrer militärischen Bedeutung essenziell für die nationale Sicherheit.

