Beto O’Rourke wird als Präsidentschaftskandidat 2020 gehandelt. Quelle: reuters

Aber auch viele neue oder weniger bekannte Gesichter werden als potenzielle Bewerber für die Kandidatur gehandelt. Dazu zählen linke Politiker wie Andrew Gillum, der der erste schwarze Gouverneur von Florida werden wollte. Oder Hoffnungsträger wie Beto O'Rourke, der in Texas mit seiner Senatskandidatur eine Welle der Begeisterung auslöste, die ihn weit über die Grenzen der Republikaner-Hochburg hinaus Aufmerksamkeit bescherte. Zwar blieben die Sensationen am Dienstag aus, beide konnten sich nicht durchsetzen. Dennoch ist sich Neera Tanden vom linksgerichteten Center for American Progress sicher: "Das Modell für 2020 ist Andrew Gillum und Beto O'Rourke."