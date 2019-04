Deshalb werde mit den angedrohten Zöllen auf Airbus vor allem Frankreich symbolisch am stärksten getroffen, glaubt Carsten Brzeski von der ING Deutschland. Der Luftfahrtkonzern wird schließlich vom südfranzösischen Toulouse aus geführt. Allerdings werden sowohl die deutschen Produktionsstandorte in Mitleidenschaft gezogen als auch die in Großbritannien. Das aber sei widersprüchlich, meint Brzeski. Denn nach dem Brexit habe Trump doch den Briten einen Freihandels-"Deal" in Aussicht gestellt. So aber riskiere er es, den Briten Schaden zuzufügen - falls er seine Drohungen wahr machen sollte.