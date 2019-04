Parallel zur EU-Beschwerde gegen Boeing haben die USA 2004 Beschwerde gegen die EU wegen Airbus-Subventionen eingereicht. Auch in dem Fall stellten die Schlichter illegale Subventionen fest und bestätigten 2018, dass die EU nicht alle Subventionen abgebaut hatte. US-Firmen entgingen nach US-Angaben Geschäfte im Umfang von "Dutzenden Milliarden Dollar".



Die USA haben Schadenersatz in Form von Strafzöllen beantragt - in Höhe von elf Milliarden Dollar jährlich, wie sie jetzt bekannt gaben. Ein WTO-Schlichter prüft die Forderungen zurzeit. Er hat das letzte Wort.