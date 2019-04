Der Streit um die Subventionen für die großen Flugzeugbauer Airbus und Boeing schwelt schon seit Jahren - am Montagabend nun gingen die USA in die Offensive. Der amerikanische Handelsbeauftragte Robert Lighthizer veröffentlichte eine 14 Seiten lange vorläufige Liste mit Gütern im Wert von umgerechnet knapp zehn Milliarden Euro. Darauf befinden sich neben Produkten und Komponenten für die Luftfahrtindustrie auch zahlreiche andere Waren wie etwa etliche Käsesorten, Olivenöl, Orangen oder Meeresfrüchte.



Der Streit zwischen USA und Europa wegen Boeing und Airbus dauert nun schon rund 14 Jahren an - deshalb sieht Lighthizer "die Zeit gekommen um zu handeln". Die Zölle sollten erst aufgehoben werden, wenn die EU die Subventionen beende. Die USA hatten die Strafzölle bereits bei der Welthandelsorganisation WTO beantragt und rechnen mit einer baldigen Entscheidung. Die zehn Milliarden Euro entsprechen dem von den USA reklamierten jährlichen Schaden durch verbotene Airbus-Hilfen.