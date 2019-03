US-Vizepräsident Mike Pence. Archivbild

Quelle: Jose Luis Magana/AP/dpa

Die US-Regierung hat weitere Sanktionen gegen das Umfeld des venezolanischen Staatschefs Nicolas Maduro angekündigt. Washington werde 77 Visa von Regierungsbeamten und deren Angehörigen widerrufen, sagte US-Vizepräsident Mike Pence.



Man werde das Maduro-Regime so lange zur Rechenschaft ziehen, bis Venezuela wieder frei sei. Pence bezeichnete Maduro als eine Marionette Kubas. In dem Machtkampf in Venezuela unterstützen die USA den selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaido.