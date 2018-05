Die USA haben in einem international kritisierten Schritt ihre Botschaft in Jerusalem offiziell eröffnet. "Israel ist eine souveräne Nation mit dem Recht, seine Hauptstadt selbst zu bestimmen", sagte Trump am Montag in einer Videobotschaft, die bei den Feierlichkeiten in Jerusalem ausgestrahlt wurde. "Wir haben in der Vergangenheit das Offensichtliche nicht anerkannt."