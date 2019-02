Die Zeit ist für unsere europäischen Partner gekommen, sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzuziehen und sich uns anzuschließen. Mike Pence, US-Vizepräsident

"Die Zeit ist für unsere europäischen Partner gekommen, sich aus dem Atomabkommen mit Iran zurückzuziehen und sich uns anzuschließen", sagte US-Vizepräsident Mike Pence bei der von den USA organisierten Nahostkonferenz in Warschau. Den Iran bezeichnete er als "größte Bedrohung" in der Region und beschuldigte die Führung in Teheran mit Blick auf ihre Feindschaft zu Israel, einen "neuen Holocaust" vorzubereiten. Pence drohte überdies mit weiteren Sanktionen gegen den Iran.