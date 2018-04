Die USA, Frankreich und Großbritannien haben ausführlich über eine militärische Antwort auf den mutmaßlich von der syrischen Regierung begangenen Giftgasangriff nahe Damaskus beraten. Möglicherweise werde es bereits zum Ende dieser Woche zu einem Vergeltungsschlag kommen, verlautete am Dienstag aus US-Regierungskreisen. Um in der Krise präsent zu sein, sagte Präsident Donald Trump seine Teilnahme am Gipfeltreffen der Organisation Amerikanischer Staaten ab.