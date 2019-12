Rohre für die Pipeline «Nord Stream 2» werden verladen.

Quelle: Stefan Sauer/zb/dpa/Archivbild

Das Sanktionsgesetz der USA gegen die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 soll noch an diesem Freitag in Kraft treten. Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Donald Trump werde das Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA) bei einer Zeremonie am Freitagabend auf der Luftwaffenbasis Andrews bei Washington unterzeichnen.



Die Bundesregierung und deutsche Wirtschaftsvertreter kritisieren die US-Sanktionen. Washington argumentiert, dass sich Deutschland mit der Pipeline in Abhängigkeit von Russland begebe.