Unklar ist, wie es mit Obamacare nun politisch weitergehen wird. Senator Lindsey Graham forderte zwar, nach den Steuerplänen solle das Thema wieder aufgenommen werden. Unter der optimistischen Annahme, dass die Republikaner dafür wenige Monate brauchen werden, dürfte der Zeitplan trotzdem ins Jahr 2018 hineinreichen - und damit in eine Wahlkampfphase für die Abgeordneten des Kongresses. Die Chancen eines Entwurfs dürfte das verschmälern. "Von hier wenden wir uns der Steuerreform zu", kündigte McConnell an. Einen entsprechenden Entwurf will das Weiße Haus heute vorstellen.