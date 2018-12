Im Kern des Streits geht es um die Finanzierung der von US-Präsident Donald Trump geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko. Der Republikaner fordert fünf Milliarden Dollar für den Bau und signalisiert bislang keine Kompromissbereitschaft. Senat und Abgeordnetenhaus kommen am Donnerstag zusammen, um über eine Lösung zu beraten. Ein schnelles Übereinkommen ist dabei allerdings nicht in Sicht.