Unbekannte haben an Kritiker von Präsident Donald Trump Rohrbomben versandt. Sie versetzten damit die politisch tief gespaltenen USA in Aufruhr. Adressiert waren die Päckchen an Ex-Präsident Barack Obama, dessen frühere Außenministerin Hillary Clinton und weitere Prominente, die als Zielscheiben der politischen Rechten gelten.



Adressaten waren auch Ex-CIA-Direktor John Brennan und Ex-Justizminister Eric Holder. Das an Brennan adressierte Päckchen wurde an den TV-Sender CNN geschickt.