Die elf Kinder waren am Freitag bei einer Polizeirazzia in dem an der Grenze zu Colorado gelegenen Lager entdeckt worden. Ermittler zeigten sich erschüttert über die Zustände vor Ort: Es gab demnach kaum Essen in dem Camp, das nur aus einem im Boden vergrabenen Reisewohnwagen bestand. Sauberes Wasser, sanitäre Anlagen und Strom waren nicht vorhanden. Neben dem Verdächtigen wurden vier andere Erwachsene festgenommen. Ihnen wird Kindesmisshandlung vorgeworfen.